O negociador chefe da União Europeia (UE) ainda considera possível firmar um acordo para o Brexit durante esta semana, apesar de ser difícil. As negociações foram intensificadas com o objetivo de alcançar consenso antes da reunião do Conselho Europeu desta semana, que deverá ser a última antes do prazo previsto para a saída do Reino Unido da UE, a 31 de outubro.

“É altura de transformar boas intenções em texto jurídico”, apontou Michel Barnier, em declarações aos jornalistas, citado pela BBC (acesso livre, conteúdo em inglês). O negociador chefe admitiu que um acordo “será cada vez mais difícil”, mas mostrou-se confiante de que “ainda é possível esta semana”.

O objetivo de Boris Johnson será alcançar um acordo antes desta quinta-feira, o primeiro de dois dias de reuniões entre os líderes dos países da UE, para que este seja aprovado. Para agilizar o processo, Barnier terá dado a Johnson até à meia noite desta terça-feira para concordar com as exigências da UE e chegar a consenso, segundo indica a imprensa estrangeira.

O Parlamento britânico vai reunir excecionalmente no sábado, sendo que se houver acordo esse será votado. Sem acordo até dia 19 de outubro, a lei recentemente aprovada pelos deputados britânicos dita que o primeiro-ministro britânico terá de pedir um adiamento do Brexit por três meses. Mesmo com esta lei, Boris Johnson já reiterou várias vezes que a sua intenção é que o Reino Unido saia da UE a 31 de outubro.