Após o Parlamento britânico ter decidido adiar o Brexit para o próximo ano, Boris Johnson recorreu a uma força de expressão para mostrar o seu estado de alma em relação aos últimos acontecimentos em torno da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

“Preferia estar morto numa vala” a ter de pedir a Bruxelas um novo adiamento do Brexit para lá do dia 31 de outubro, disse o primeiro-ministro britânico, recusando-se, no entanto, a dizer se apresentaria a demissão do cargo em caso de adiamento da saída do Reino Unido do projeto comunitário.

Boris Johnson, que esta semana viu os deputados aprovarem uma moção que evitar um Brexit sem acordo, que na prática vai adiar para janeiro do próximo ano uma decisão sobre a saída do Reino Unido da UE, procura forçar a marcação de novas eleições e vai levar uma nova proposta para eleições antecipada a votação no Parlamento na próxima segunda-feira.

Falando em West Yorkshire, Boris Johnson disse que estaria preparado para uma saída sem acordo e referiu-se ainda à demissão do seu irmão, Jo Johnson, do governo. “É um tipo fantástico” mas verificaram-se “diferenças” em relação ao que pensam da UE.