Se sente que a sua vida profissional está estagnada, sente-se infeliz e desmotivado, talvez seja a altura certa para arriscar. Tomar uma decisão sem ter a certeza e sujeitar-se à sorte pode ajudar a afastar a monotonia da sua vida profissional. Arriscar pode trazer resultados inesperadamente positivos e ser determinante para a sua carreira.

Mudar de profissão, mudar de empresa, voltar a estudar, começar um negócio próprio. Estas são as decisões mais comuns quando alguém quer fazer mudanças na vida profissional. Mas como saber quando é a altura certa? Segundo a revista norte-americana Forbes, há cinco sinais claros que lhe mostram que está na altura de se expor à incerteza.

Auto sabotagem e aborrecimento

O que antes era uma tarefa divertida e estimulante, passa a ser uma obrigação e uma função aborrecida. Segundo a Forbes, se está aborrecido com o seu trabalho está na altura de arriscar e mudar de carreira. O aborrecimento pode ser perigoso para as relações profissionais, para o dia-a-dia de trabalho e, no limite, para as relações pessoais. Quando está aborrecido, deixa de estar atento a todos os pormenores e não está inteiramente dedicado à sua função. Vai ser menos criativo e menos produtivo. Preste atenção a este sinal e, se sentir os sintomas, arrisque e mude de vida.

Não consegue evoluir e sente que o seu potencial não é valorizado

Se quer arriscar, não significa que tem de fazê-lo de forma repentina e inconsciente. Se sabe que consegue fazer melhor e ainda há espaço para evoluir na sua função, em determinada empresa, não ignore essa certeza e pode fazer com que se sinta ainda menos motivado. O ideal é planear a sua saída, de forma organizada, antes que as coisas se tornem realmente más. Se se sente preparado para procurar uma nova oportunidade e novos desafios, siga o seu instinto.

Os seus medos não resistem ao escrutínio

Quando expõe os seus medos a amigos e colegas, mas as suas preocupações parecem sempre exageradas, talvez este seja um sinal de que tem mesmo de arriscar e mudar de vida. Idealmente, tente analisar esta possibilidade junto de especialistas.

Está a viver grandes mudanças na vida pessoal

Os momentos de transição na vida pessoal podem alterar a sua perspetiva e postura perante a vida, acabando por envolver também a vida profissional. Quando passa por um momento de transição forte é provável que sinta um impulso para mudar a sua situação profissional. Se for o caso, aproveite as circunstâncias para perceber o que realmente ambiciona para o seu futuro profissional e tente equilibrar os dois.

Sente vontade de seguir a sua vocação

Nem sempre é possível dedicarmos a vida profissional à verdadeira vocação para uma determinada tarefa ou projeto. Se sente um desejo muito grande de arriscar e seguir uma carreira que tem como base a sua verdadeira vocação, este é um sinal forte de que deve mudar. A longo prazo, o risco poderá ser maior se tiver medo de arriscar.

Se quer mudar de emprego, por exemplo, há algumas estratégias podem ajudá-lo a evitar arrependimentos, como por exemplo criar um “Plano B”, ou manter relações com a chefia.

Se está a pensar arriscar numa mudança, não pense demasiado nas consequências, pois pode estar a desperdiçar uma oportunidade de uma nova vida.