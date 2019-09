Lucro da Ibersol cai 28% no 1.º semestre para 7,8 milhões

A Ibersol registou 7,8 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, menos 28,3% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

“O resultado líquido consolidado (sem IFRS16) no final do primeiro semestre atingiu o valor de 7,8 milhões de euros, que compara com o registado em 2018 no montante de 10,9 milhões de euros, o que representa uma redução de 28,3%”, lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios consolidado da empresa fixou-se em 221,3 milhões de euros, valor que compara com os 211,3 milhões de euros alcançados no período homólogo, traduzindo um crescimento de 4,7%.

De acordo com a empresa, no período de referência e incluindo o efeito do salário mínimo, os custos com pessoal aumentaram 8% e os em fornecimentos e serviços externos cresceram 5,2%, enquanto os outros custos operacionais registaram um aumento de um milhão de euros, “maioritariamente decorrente de custos de abate de ativo relacionado com a relocalização de lojas”.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado foi de 23 milhões de euros no primeiro semestre, menos 13,1% do que no mesmo período de 2018.

Até junho, o ativo total ascendeu a cerca de 448 milhões de euros e o capital próprio situou-se em 207 milhões de euros, representando 46% do ativo.

O investimento total, por seu turno, ascendeu a 19,8 milhões de euros, sendo que cerca de 14,2 milhões de euros correspondem ao investimento na concretização do plano de expansão e o restante valor à remodelação e modernização de um conjunto de restaurantes.

Em 30 de junho, o endividamento remunerado líquido fixava-se em 80,1 milhões de euros, mais 5,5 milhões de euros do que no final de 2018.

O grupo Ibersol opera no negócio da alimentação, detendo marcas como KFC, Burger King, Pans & Company, Pizza Hut e Pasta Caffé.

Na sessão de hoje da bolsa, a Ibersol caiu 0,25% para 8,08 euros.