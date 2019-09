Irmão de Boris Johnson demite-se do Governo

O irmão mais novo de Boris Johnson, conhecido como Jo Johnson, decidiu deixar os cargos de deputado e ministro no Governo. Jo Johson justifica a decisão apontando que tem estado “dividido entre lealdade familiar e interesse nacional”. No referendo de 2016, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o irmão do primeiro-ministro votou em “ficar”.

Esta dualidade de papéis, enquanto irmão do primeiro-ministro e político nesta altura conturbada no Reino Unido, é uma “tensão” que não dá para ultrapassar, explica Jo Johnson num tweet, publicado no seu perfil oficial. Acrescentou ainda que “é tempo de outros assumirem” os lugares que vão ficar vazios.

Já não é a primeira vez que Jo Johnson se demite devido ao Brexit, sublinha a BBC (acesso livre, conteúdo em inglês). O político demitiu-se do Governo de Theresa May, onde era ministro dos transportes, por discordar do acordo que a na altura primeira-ministra tinha alcançado com Bruxelas. Quando explicou a sua demissão nesse momento, defendeu a realização de um segundo referendo ao Brexit.

Jo Johnson voltou a fazer parte do Executivo britânico em julho deste ano, quando o irmão assumiu o cargo de primeiro-ministro. Desempenhou o papel de ministro do Estado no departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, bem como no departamento de Educação.