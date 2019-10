Sanções económicas são uma dor de cabeça para as seguradoras

As sanções que têm vindo a ser impostas pelos Estados Unidas a países como o Irão e a Turquia criam dificuldades às seguradoras, que acabam por ser um dos primeiros alvos das tensões geopolíticas.

Andy Stevenson, partner da sociedade de advogados Elborne Mitchell, dá como exemplo as sanções impostas pelos EUA à Turquia e que abrangem membros do governo. “As seguradoras e os brokers que operam na região têm de fazer um esforço adicional para entenderem o que está em causa para que não façam, inadvertidamente, pagamentos não autorizados”, afirma.

Citado no site Intelligent Insurer, o advogado considera que para as seguradoras que não são norte-americanas torna-se complexo perceber “como são afetadas pelas sanções, existindo poucas orientações por parte das autoridades norte-americanas, numa situação em que as multas podem ser elevadas”.

A invasão da Síria pela Turquia e o recente ataque a um petroleiro iraniano no Mar Vermelho agravaram as tensões já existentes na região do Médio Oriente. Para Stevenson “a volatilidade geopolítica não mostra sinais de abrandar e isso pode um aumento dos preços na região”.