Cerca de vinte pessoas foram detidas numa megaoperação da Polícia Judiciária, entre as quais se encontravam funcionários da Autoridade Tributária, da Segurança Social e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os funcionários públicos estariam envolvidos numa associação criminosa e recebiam 200 euros por cada imigrante legalizado.

A investigação da Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ, que já tem mais de três anos, baseia-se nas suspeitas de que os funcionários faziam parte de um esquema onde, em troca de subornos, se viabilizava a legalização de centenas de imigrantes de modo fraudulento. Os montantes recebidos estariam em torno das duas centenas, segundo o Jornal de Notícias (acesso pago).

O papel dos funcionários públicos no esquema será de intervenção nos sistemas informáticos, para manipular e falsear informações sobre contratos de trabalho fictícios, para os títulos de Autorização de Residência. Alguns têm também o poder de acelerar os processos de legalização.

A dimensão do processo não é pequena. Só uma das funcionárias da Autoridade Tributária envolvida no esquema terá feito 15 mil números de contribuinte fraudulentos em três anos, de acordo com o Público (acesso condicionado). Funcionários da Segurança Social também participavam na rede, emitindo números de Segurança Social.