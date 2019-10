Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta tarde, no Palácio de Belém, em Lisboa, várias dezenas de influencers portugueses, um convite que seguiu para nomes como as Youtubers Sea3po e Mafalda Sampaio (Maria Vaidosa), a blogger Maria Guedes ou a apresentadora Raquel Strada. Rapidamente se tornou viral, tantas foram as publicações feitas nas redes sociais para os muitos milhares de seguidores destes influenciadores.

“Quando o Presidente da República te convida para ires ao palácio debater ideias. Metes o fatinho e vais”, partilhou Raquel Strada no seu perfil de Instagram. “No fim [do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa] tiras uma foto, que eu e as selfies não nos damos bem”, escreveu a apresentadora que conta com 384 mil seguidores. “Agora a sério, muito feliz com o resultado deste encontro e tenho a certeza que estamos todos confiantes que vão sair daqui coisas espetaculares”, rematou.

Já a YouTuber Sea3po afirmou ser “uma honra conhecer o nosso Presidente Marcelo! Mal posso esperar para vos contar sobre a minha tarde”. A influenciadora conta com mais de 364 mil seguidores no Instagram e 808 mil seguidores no seu canal de YouTube.

O encontro com youtubers, bloggers, influenciadores e ativistas digitais surge depois de o Presidente da República se ter reunido com “um grupo de quadros portugueses qualificados, no seguimento de outras reuniões realizadas desde há quase um ano, para os ouvir sobre os vários desafios que se colocam à sociedade portuguesa, quer no plano nacional quer no internacional, tendo nomeadamente em conta as grandes tendências globais e o quadro de incerteza internacional em que vivemos”, informou a Presidência da República em comunicado divulgado a 22 de julho.

Estes encontros juntam elementos de uma geração posterior ao 25 de Abril com “percursos profissionais independentes e nenhuma filiação partidária, estando a trabalhar quer no nosso, quer noutros países” em áreas como a gestão de empresas, o empreendedorismo, na indústria, a cultura, a ciência, o desporto, as artes ou a investigação, entre outros setores e atividades.

O grupo é coordenado por Bernardo Pires de Lima.