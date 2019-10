Bancos pedem indemnização à IP pela Algarve Litoral

Os quatro bancos que financiaram a subconcessão rodoviária do Algarve Litoral, cujo contrato foi chumbado pelo Tribunal de Contas, avançaram com uma ação de indemnização contra Infraestruturas de Portugal e a administração da empresa, avança o Jornal de Negócios (acesso pago) esta quinta-feira.

A ação foi interposta no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada no final de julho, sendo encabeçada pelo BPI. Inclui os outros três bancos que também financiaram aquela subconcessão: Caixa Geral de Depósitos, o Santander e o Société Générale.

Segundo o jornal, os bancos alegam falta de prestação de informação por parte da IP sobre o entendimento do Tribunal de Contas relativamente a este contrato, nomeadamente a explicitação da decisão de “indeferimento liminar” ao pedido de visto.

No relatório e contas do primeiro semestre, a empresa liderada por António Laranjo faz referência à ação proposta pelos bancos financiadores, que já teve de contestar até ao final de setembro. No entanto, IP escusou-se a quaisquer comentários ao jornal.