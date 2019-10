Puigdemont entrega-se a autoridades em Bruxelas

O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, apresentou-se perante as autoridades belgas, em resposta ao mandato de captura europeu, adianta o Europa Press (acesso livre, conteúdo em espanhol). Puigdemont foi acompanhado pelos seus advogados.

No início desta semana, o Supremo Tribunal espanhol condenou nove líderes separatistas catalães a penas entre nove e 13 anos de prisão. Foi também reativado o mandado de detenção europeu para Puigdemont, para que o ex-presidente do executivo regional​ fique sob custódia das autoridades de Madrid.

Carles Puigdemont vive em exílio autoimposto, na Bélgica, depois de ter proclamado e suspenso a independência da região em meados de outubro de 2017, na sequência desse referendo, que não é reconhecido por Madrid. Desde então, chegou a ser detido na Alemanha em março de 2018. Mas foi libertado em abril, sob fiança.

As condenações dos dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha, em 2017, motivaram uma onda de protestos, que já se prolonga desde o início desta semana. Na sequência das manifestações já houve detenções e feridos, nomeadamente devido a confrontos entre os independentistas e grupos de extrema-direita.

Em conjunto com os protestos, esta sexta-feira realiza-se também uma greve geral na Catalunha. Foram cancelados vários voos no aeroporto de Barcelona, e a Seat decidiu fazer uma paragem técnica na fábrica de Martorell, que entretanto já alargou também para as instalações na Zona Franca e em El Prat de Llobregat.

Várias estradas da Catalunha, entre as quais uma próxima da fronteira entre Espanha e França, foram cortadas por grupos de manifestantes. Devido às manifestações, artérias na cidade de Barcelona foram já parcialmente fechadas à circulação, e o trânsito será restringido em alguns locais.

(Notícia atualizada às 9h10)