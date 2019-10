Augusto Santos Silva considera que o pedido feito pelo PSD para a suspensão da contagem dos votos dos emigrantes é uma “picuinhice”. Em declarações ao Sapo24 (acesso livre), o ministro dos Negócios Estrangeiros associou a reclamação, que levou a Comissão nacional Eleições a suspender o envio da lista final dos resultados eleitorais, a questões internas do PSD.

“É o que em Portugal se chama uma picuinhice. O país não tem de estar refém das questões internas do PSD“, disse Santos Silva, ao Sapo24. “O PSD acha que os 30 e tal mil votos que foram considerados nulos, porque as pessoas se esqueceram de por a fotocópia do cartão de cidadão, deviam ser considerados não nulos, mas inexistentes. É o que em Portugal se chama uma picuinhice.

A Comissão Nacional de Eleições decidiu esta sexta-feira suspender o envio para Diário da República da lista final dos resultados das eleições legislativas do passado dia 6 de outubro, o que impede a sua publicação, sem a qual o novo Parlamento não pode reunir e o novo Governo tomar posse. A decisão seguiu-se a uma reclamação apresentada pelo PSD, que estava contra a não contagem dos votos dos emigrantes cujos envelopes não continham também uma cópia do cartão do cidadão.

O PSD argumenta que as diferentes mesas de voto tiveram decisões diferentes sobre se estes votos eram considerados válidos ou não. A contagem de votos revelou um aumento do número de votos nulos de 3.071 para 35.331, onze vezes mais que o verificado em 2015.

“Este pedido não tem nenhum efeito sobre os resultados, o único efeito que tem é atrasar a publicação dos resultados e a formação do Governo“, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros. “Dito isto, o tribunal julgará e o que o tribunal decidir está bem”, acrescentou.