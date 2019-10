Q&A: Como está a Tranquilidade a segmentar produtos

“A realidade é que há ainda muito potencial por capturar no setor dos seguros em Portugal. Mesmo em seguros tão importantes como os seguros de Vida e de Habitação, a penetração é ainda inferior a 50% do mercado potencial. Isto resulta muitas vezes mais do desconhecimento das vantagens destes seguros do que por limitações financeiras dos clientes. Neste sentido, há ainda um caminho a percorrer e uma cultura de prevenção a consolidar, e a forma como desenhamos, segmentamos e comunicamos as ofertas de forma clara para os clientes é crucial.

O nosso objetivo é sempre irmos ao encontro dos clientes e parceiros para identificar e satisfazer as necessidades do mercado em termos de produtos e serviços. Renovámos, recentemente, a nossa oferta ao nível dos acidentes pessoais, com uma opção para a família e orientada para vários grupos etários, porque um jovem de 20 anos tem necessidades de proteção diferentes de uma pessoa de 60. Foi neste âmbito que lançámos também o seguro de acidentes pessoais para os estudantes que vão estudar para o estrangeiro e que precisam de proteção especial porque estão fora do país.

Conscientes de que o setor do turismo está a crescer, desenhámos também produtos que vão do alojamento local, até aos acidentes e responsabilidade civil para empresas de animação turística, incluindo caminhadas, passeios turísticos de automóvel e atividades marítimo-turísticas. Ainda na área de empresas, e antes da entrada em vigor do RGPD, fomos pioneiros a lançar um seguro de cyber-risks.

Também inovámos com o lançamento de um seguro de vida específico para doenças oncológicas, que pode ser utilizado desde o diagnóstico, e que pretende dar resposta à crescente prevalência desta doença. No âmbito da nossa responsabilidade social, e reconhecendo a importância da prevenção de fogos rurais, criámos um produto específico para as corporações e associações de bombeiros, de forma a estas recuperarem uma parte dos prémios pagos em seguros.

Estas novidades e lançamentos que temos vindo a efetuar refletem a forma como olhamos para os nossos produtos e serviços: conhecer o mercado e dar novas respostas a novos negócios, a novos riscos e a diferentes estilos de vida.