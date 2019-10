EDP põe Lisboa na rota dos ganhos da Europa

A bolsa nacional está a valorizar, à semelhança do que se verifica na generalidade dos índices do Velho Continente. O PSI-20 soma 0,16%, beneficiando da subida de quase 1% das ações da empresa liderada por António Mexia, isto numa sessão em que os “pesos pesados” estão todos com sinal positivo.

O índice de referência nacional avança para os 4.986,87 pontos, seguindo o comportamento positivo dos restantes mercados de referência europeus. O Stoxx 600, que agrega as maiores empresas da Europa, avança 0,1%, enquanto o espanhol IBEX-35 avança 0,1% e o alemão DAX avança 0,3%.

Por cá, é a EDP que se destaca ao apresentar uma valorização de 0,85% para os 3,55 euros, enquanto a EDP Renováveis apresenta uma valorização de 0,82% para 9,79 euros. A Galp Energia, por seu lado, cede ligeiros 0,11%.

A animar a bolsa nacional está também o BCP que arrancou a sessão a valorizar 0,6%, mas apresenta já uma subida mais expressiva, de 1,13% para 19,65 cêntimos, isto no dia em que os obrigacionistas vão votar a fusão do banco com o Banco de Investimento Imobiliário.

Nota positiva também para as empresas de pasta e papel, com a Altri, Navigator e Semapa a registarem ganhos em torno dos 0,5%, mas também para a Jerónimo Martins que soma 0,17% para cotar nos 14,99 euros.