Patrícia Gaspar e Antero Luís vão ser secretários de Estado

António Costa vai levar a Marcelo Rebelo de Sousa os nomes de Patrícia Gaspar, a segunda comandante nacional da ANEPC, e de Antero Luís, juiz desembargador, para as secretarias de Estado da Proteção Civil e da Administração Interna, respetivamente. Também deverá dar a conhecer ao Presidente que o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública ficará com a pasta das autarquias.

De acordo com o Jornal de Notícias (acesso livre), Patrícia Gaspar, conhecida pelas conferências de imprensa durante os trágicos incêndios de 2017, foi o nome escolhido por Costa e também pelo ministro da tutela, Eduardo Cabrita, para a Proteção Civil. Será, refere o jornal, a primeira mulher a ocupar a cadeira da Secretaria de Estado da Proteção Civil.

A Renascença, por seu lado, revela que o juiz desembargador Antero Luís será o próximo secretário de Estado da Administração Interna, fazendo parte da equipa do ministro Eduardo Cabrita.

Trata-se de um regresso a uma área que conhece bem e onde já cumpriu várias comissões de serviço, refere a RR. Antero Luís foi diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança (SIS) entre 2005 e 2011 e foi depois secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna durante três anos, até 2014.

Não tem secretário de Estado conhecido, mas já se sabe que Alexandra Leitão, a futura ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública vai ficar com a pasta das autarquias no novo Governo. A informação foi avançada por Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário de domingo à noite na SIC.

Esta pasta esteve entregue ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas passa agora para as mãos da ainda secretária de Estado da Educação, que fica com um dos ministérios mais abrangentes do novo Governo, a que se soma a Modernização do Estado, até aqui entregue a Mariana Vieira da Silva, e a Administração Pública, que está no ministério de Mário Centeno.