António Costa vai ter já na segunda-feira uma audiência formal com o Presidente da República, para levar a Marcelo Rebelo de Sousa a lista de secretários de Estado do novo Governo, informação confirmada oficialmente na agenda da Presidência da República.

Já são conhecidos os nomes dos ministros do novo Governo, mas as informações sobre a lista de secretários são limitadas. E também não se sabe quando é que poderá ser a tomada de posse do Governo, inicialmente prevista pelo próprio Presidente para quarta-feira. No entanto, esta data ficou em causa por causa de uma iniciativa do PSD junto do Tribunal Constitucional por causa da votação dos emigrantes. Agora, na melhor das expectativas, a tomada de posse de ministros e secretários de Estado poderá decorrer na sexta-feira.