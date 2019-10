Estes são os 19 ministros do novo Governo de Costa

António Costa entregou esta terça-feira a Marcelo Rebelo de Sousa a lista dos novos ministros para o Governo. Muitos transitam do anterior Executivo, mas há algumas entradas e novidades na orgânica. António Costa dá ainda o estatuto de ministro de Estado a quatro ministros, entre eles estão Siza Vieira (que será o novo número dois do Governo), Mário Centeno, Augusto Santos Silva e Mariana Vieira da Silva.

O novo elenco é formado a partir dos resultados das eleições legislativas de 6 de outubro que deu a vitória ao PS mas sem maioria absoluta. Os socialistas garantiram já 106 deputados – falta conhecer os resultados da emigração que não garantem maioria no Parlamento. Depois de tentar uma geringonça alargada, António Costa decidiu avançar para um Governo minoritário, sem acordos de legislatura.

Entre as saídas do Governo estão, por exemplo, Vieira da Silva, do ministério do Trabalho e da Segurança Social, e Ana Paula Vitorino, ministra do Mar.

Entre as novidades, está a criação de dois novos Ministérios: o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que será liderada por Alexandra Leitão, até agora secretária de Estado da Educação; e o Ministério da Coesão Territorial, que será liderado por Ana Abrunhosa.

A composição do Governo tem ainda mais uma cara nova, André Caldas, que foi chefe de gabinete de Mário Centeno no Ministério das Finanças até ao início deste ano.

Ana Mendes Godinho, até agora secretária de Estado do Turismo, também subirá na hierarquia do Governo e vai assumir a liderança do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, até agora liderado por Vieira da Silva.

Esta é a lista dos novos ministros: