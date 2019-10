Os portugueses foram buscar menos dinheiro aos bancos e às financeiras para consumo, em agosto. Nesse mês, foram disponibilizados 637 milhões de euros em empréstimos com esse fim, uma quebra de 50 milhões face a julho. Essa redução deve-se à contração do financiamento para a compra de carro, num mês em que as vendas de carros caíram 19%.

Estatísticas divulgadas pelo Banco de Portugal, nesta terça-feira, mostram que os bancos e as financeiras concederam 637 milhões de euros em crédito ao consumo, em agosto. Apesar de, em termos homólogos, se tratar de um novo máximo, isto tendo em conta o histórico da entidade liderada por Carlos Costa que se inicia em 2013, esse montante corresponde a uma redução de 7,35% face ao montante disponibilizado em julho.

A quebra das quantias disponibilizadas em crédito ao consumo em agosto resulta da contração do financiamento para a aquisição de carro. Nesse mês, foram concedidos 261,3 milhões de euros em crédito automóvel, uma redução de 12,43% face a julho e de 8,07% quando comparado com o mesmo mês do ano passado.

A contração do financiamento automóvel acontece num mês que foi marcado por uma quebra acentuada nas vendas de carros em Portugal. Estas recuaram pelo sétimo mês seguido, em agosto, sendo que nos ligeiros de passageiros novos se verificou “uma acentuada queda homóloga de 19%”, segundo revelou a ACAP.

Dentro do segmento automóvel, apenas na locação financeira ou ALD de usados se verificou um aumento do financiamento disponibilizado. Em agosto, os bancos e as financeiras concederam 9,7 milhões de euros em empréstimos com esse fim, 0,97% acima do mês anterior e superior em 3% face ao período homólogo.

Nos restantes segmentos, observaram-se quebras. O novo financiamento de carros novos em locação financeira ou ALD totalizou 27 milhões de euros em agosto, ficando 16,7% aquém do verificado em julho e 18,6% abaixo do período homólogo. Já o crédito com reserva de propriedade de novos ascendeu a 56,7 milhões de euros. Ou seja, menos 18,26% que em julho e 16,41% inferior ao valor concedido em agosto do ano passado.

Por sua vez, no financiamento com reserva de propriedade de usados que representou a maior fatia dos valores concedidos ocorreu uma redução de 10,68%, em termos mensais, e de 3,41% numa base homóloga. No total, foram disponibilizados 167,9 milhões de euros através deste tipo de financiamento.

Crédito ao consumo trava em agosto

Fonte: Banco de Portugal

Também no que respeita aos outros créditos pessoais, categoria onde se inserem financiamento sem fim específico e para a compra de equipamentos para o lar ou viagens, ocorreu uma redução dos valores disponibilizados, em agosto. Foram 271,4 milhões de euros, um valor inferior em 7,75% face ao verificado em julho. Comparando com agosto do ano passado, contudo, assistiu-se a um aumento de 16,16%.

Nas restantes categorias de financiamento para consumo, a tendência global foi de subida. Através de cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, foram concedidos aos portugueses 94,1 milhões de euros, em agosto. Ou seja, 10,68% acima do valor verificado em julho e 16,99% superior ao financiamento concedido em agosto do ano passado.

Já o crédito pessoal com finalidade de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, os valores concedidos totalizaram 10,2 milhões de euros, 2,63% acima de julho e 42% superior ao registado no período homólogo.

(Notícia atualizada às 12h00 com mais informação)