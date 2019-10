A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que desde setembro de 2018 passou a supervisionar as grandes mutualistas, já deu luz verde à administração da Monaf – Montepio Nacional da Farmácia. À espera de autorização do regulador liderado por Margarida Corrêa de Aguiar continuam, entretanto, Tomás Correia e outros 22 membros de órgãos sociais da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

Com o novo Código das Associações Mutualistas, que entrou em vigor já um ano, as grandes mutualistas passaram para esfera de supervisão do regulador dos seguros. Entre as competências que foram atribuídas à ASF está a avaliação de quem gere estas instituições.

No caso da Monaf, uma das duas mutualistas que estão agora na alçada da ASF, o regulador autorizou no passado dia 8 de outubro o exercício de funções de 13 membros que integramos órgãos sociais daquela associação, incluindo a direção liderada por Luís Miguel Silvestre.

