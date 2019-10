O Governo criou um grupo de trabalho que terá a missão de organizar, coordenar e avaliar cada edição do Web Summit, o maior evento de tecnologia e inovação da Europa que Lisboa vai acolher nos próximos dez anos.

O designado “Grupo de Trabalho Web Summit Portugal 2019-2028” vai integrar membros de vários ministérios e entidades públicas, como o Turismo de Portugal, a Aicep e a Startup Portugal, segundo foi tornado público esta terça-feira em Diário da República.

Esta grupo “tem como missão assegurar a preparação, organização e coordenação do Web Summit, em cada ano do período de 2019 a 2028, e em particular assegurar a articulação entre as várias entidades relevantes no sentido de propiciar o sucesso de cada edição”, lê-se no despacho.

Adicionalmente, após o encerramento de cada edição do Web Summit, o grupo de trabalho terá de apresentar “um relatório intercalar, e findo o seu mandato em 31 de março de 2029, um relatório final, ambos sobre a atividade desenvolvida e os resultados alcançados”.

O apoio logístico, administrativo e financeiro necessário ao funcionamento do grupo de trabalho é assegurado pela Startup Portugal. Os membros do Grupo de Trabalho não auferem qualquer remuneração ou abono pelo exercício das suas funções.

O cofundador do Web Summit, Paddy Cosgrave, disse esperar cerca de 70 mil participantes, incluindo 1.800 startups, na quarta edição da conferência, que vai decorrer de 4 a 7 de novembro no Parque das Nações, em Lisboa.