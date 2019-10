António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão reunir-se esta terça-feira, às 18h30, em Belém para discutir a formação de um novo Governo, avança o Diário de Notícias e a TSF. Se há quem afirme que o primeiro-ministro poderá já levar consigo a formação do novo Governo, outros dizem que este tema apenas será discutido durante o encontro.

O encontro entre os dois deverá acontecer ainda esta tarde, depois de o Presidente da República regressar de uma visita a Coimbra. Questionado sobre esta reunião, o Marcelo Rebelo de Sousa confirmou o encontro, mas desdramatizou a importância do mesmo, justificando que se trata da reunião semanal entre os dois, mas que foi antecipada um dia por causa da participação de António Costa no Conselho Europeu a 17 e 18 deste mês.

“É verdade. Como sabem, todas as semanas o Presidente da República recebe o primeiro-ministro”, disse Marcelo esta manhã, em declarações aos jornalistas, relembrando que Costa “vai para Bruxelas amanhã e estará lá dois dias, na cimeira europeia”. Para o Presidente da República, “é natural que antes de partir essa temática seja tratada”.

De acordo com uma fonte governamental ao DN, o primeiro-ministro poderá mesmo levar já pronta a nova composição do Executivo. Questionado pelos jornalistas sobre esta possibilidade, Marcelo limitou-se a responder: “Eu sei que vou receber o primeiro-ministro como recebo todas as semanas”.

(Notícia atualizada às 17h01 com horas do encontro)