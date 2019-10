Há um novo jogo a circular nas redes sociais. O momento em que António Costa se exaltou com um popular na tradicional arruada do último dia de campanha eleitoral para as legislativas, acusando o popular de ser mentiroso por este ter dito que estava “de férias” durante os incêndios de Pedrógão Grande, é o novo divertimento dos internautas e chama-se “Afasta o Costa“.

Segundo o Correio da Manhã (acesso pago), o incidente, de 4 de outubro, foi agora transformado num jogo online chamado “Afasta o Costa” e em que o objetivo é impedir que o secretário-geral do Partido Socialista (PS) agrida o idoso.

Os jogadores têm dez segundos para afastar António Costa do idoso, por forma a evitar que o cidadão seja atingido. O tempo e o número de murros que o socialista dá ao cidadão são contabilizados.

Na altura, o primeiro-ministro agora indigitado foi questionado se este episódio marcaria a campanha eleitoral. António Costa disse, em declarações transmitidas pelas televisões, que “marca seguramente negativamente quem plantou aquele senhor para fazer aquela provocação e repetir este insulto que, como sabe, tem circulado várias vezes nas fake news das campanhas negras de que o PSD e o CDS se têm tornado especialistas. Mas isso diz do caráter desta gente. Infelizmente, há limites para tudo e mesmo uma pessoa calma e serena tem de reagir”.