Rui Rio, líder do Partido Social-Democrata, convocou a Comissão Política Nacional do PSD e a comissão permanente para a próxima quarta-feira. O social-democrata deverá anunciar nesse encontro se se irá recandidatar ou não à liderança do partido, avançou o Expresso e confirmou fonte oficial do PSD à Lusa.

Depois do resultado eleitoral mais baixo de há mais de 30 anos, Rui Rio vai reunir-se com os órgãos de decisão do partido. Primeiramente com a comissão permanente (o núcleo duro do partido) e depois com a Comissão Política Nacional. De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, as convocatórias já seguiram e é provável que o líder social-democrata aproveite esse momento para fazer uma análise pública dos resultados eleitorais, numa altura em que existem dúvidas se Rui Rio se pretende recandidatar às diretas do PSD, agendadas para janeiro de 2020. Ainda assim, o semanário não descarta a possibilidade de Rui Rio fazer qualquer comunicação pública até esta sexta-feira.

Esta informação surge um dia depois de o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro ter anunciado que se iria candidatar à presidência do PSD, em entrevista à SIC. Desde domingo que a contestação interna a Rui Rio tem subido de tom. O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, mostrou-se entristecido com o resultado do partido e defendeu que é urgente mobilizar os militantes que se afastaram ou foram afastados por Rui Rio. “Como é o caso de Maria Luís Albuquerque, uma das mulheres com maior capacidade de intervenção que conheci durante o meu tempo de Presidente”, em declarações à Lusa.

Os resultados eleitorais de domingo deram aos sociais-democratas 27,9% dos votos e 77 mandatos. Ainda estão por apurar dois círculos eleitorais.