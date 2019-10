Luís Montenegro vai mesmo voltar a entrar em cena. O antigo líder do grupo parlamentar deverá anunciar esta quarta-feira a sua disponibilidade para disputar eleições diretas para a presidência do partido, avançou o Público (acesso condicionado).

O jornal cita fonte do partido para indicar que o ex-deputado social-democrata vai fazer o anúncio à noite, numa entrevista à SIC. Luís Montenegro tem já o apoio de Pedro Duarte na investida, um dos principais críticos da atual presidência.

Quanto a Rio Rio, o presidente do PSD encontra-se a ouvir várias pessoas ligadas ao partido “antes de tomar uma posição” sobre a sua continuidade na liderança. Esta ainda é uma das maiores incógnitas depois do mau resultado obtido nas legislativas deste domingo, sendo que a direção nacional defende a sua permanência e até recandidatura num cenário de eleições diretas.

A notícia da candidatura de Luís Montenegro surge no mesmo dia em que Aníbal Cavaco Silva, ex-Presidente da República, mostrou-se entristecido com o resultado eleitoral do PSD e defendeu que é urgente mobilizar os militantes que se afastaram ou foram afastados por Rui Rio. “Como é o caso de Maria Luís Albuquerque, uma das mulheres com maior capacidade de intervenção que conheci durante o meu tempo de Presidente”, especificou.

(Notícia atualizada às 21h30 com mais informações)