O presidente da Reserva Federal norte-americana afirmou que a criação de postos de trabalho nos Estados Unidos ainda não está tão robusta quanto se pensava, deixando em aberto uma nova descida dos juros.

“Onde vimos um mercado de trabalho em expansão, vemos agora um crescimento mais moderado”, afirmou Jerome Powell, citado pela agência Associated Press. Os especialistas consideram que pode ser uma indicação de que a instituição pode estar pronta para continuar a cortar as taxas de juros para apoiar a economia norte-americana.

No seu discurso numa conferência em Denver, Jerome Powell não deu pormenores sobre os próximos passos da Fed a nível dos juros, mas disse que a instituição “agirá adequadamente” para apoiar a economia e as contratações, impulsionando o mercado de trabalho. “Neste momento, os índices de emprego e de inflação são favoráveis, mas há riscos”, frisou, referindo-se à guerra comercial entre os EUA e a China e ao Brexit. A Fed já baixou duas vezes os juros este ano e os especialistas antecipam que o volte a fazer ainda este mês.

O presidente da Fed também disse que a instituição planeia renovar os seus esforços de compra de títulos de dívida para injetar mais dinheiro nos mercados financeiros. No entanto, esta não é uma medida para estimular a economia, mas sim para aumentar as reservas grossistas, com vista à resolução de um problema operacional que afetou o banco central norte-americano no último mês.

Como indicámos na nossa declaração de março sobre a normalização do nosso balanço, em algum momento, começaremos a aumentar as nossas posições em títulos de dívida para manter um nível adequado de reservas”, afirmou, citado pela CNBC. “Esse tempo está a chegar”, acrescentou.