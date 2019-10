O vice-presidente do PSD disse que “não é óbvio” que Rui Rio se volte a candidatar à liderança do partido. David Justino, um dos conselheiros mais próximos de Rio, apontou que irá depender da “vontade” e da “circunstância pessoal” do atual presidente social-democrata.

“Acho que o doutor Rio — como já é reconhecido e característico da sua forma de atuar — não vai expressar-se quando existe este coro autêntico de apresentação de candidaturas, de críticas, de ataques”, apontou David Justino, em declarações à TSF (acesso livre).

(Notícia em atualização)