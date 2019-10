“Não houve desastre nenhum”. Rio assume lugar de deputado

O líder do PSD defendeu este domingo que o partido teve um resultado “praticamente idêntico” ao de 2015 e justificou que o resultado de 28,02%, até agora conhecido, “não há uma grande derrota. Isso era o que estava profetizado. Não houve”. Rio vai assumir o lugar de deputado no Parlamento.

“O PSD não atingiu o seu principal objetivo. Mas se analisarmos as circunstâncias, este resultado foi positivo”, disse Rui Rio, rejeitando que o PSD tenha tido o pior resultado de sempre.

Apesar de assinalar as condicionantes internas e externas para o resultado deste domingo, reconheceu que o primeiro responsável para o bem e para o mal é o próprio. Rio foi muito crítico do papel da comunicação social durante a campanha, acreditando que as sondagens contribuindo para “desmotivar” o voto no PSD e “galvanizar”.

Rio disse também que em face dos resultados finais e do que o PS vier a decidir, o PSD vai reunir os órgãos do partido para analisar o cenário de governabilidade que Portugal terá.

O presidente do PSD rejeitou que haja um tabu sobre a sua continuidade à frente do partido – lembrando que faz sempre uma ponderação. Sobre as condições para o próximo Governo fazer reformas estruturais insistiu que está “disponível”, lembrando que sempre tem defendido esse posicionamento.

(Notícia atualizada)