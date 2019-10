Catarina Martins dá os parabéns ao PS e diz que, com os resultados já apurados, é possível perceber que António Costa tem todas as condições para formar Governo. A líder do Bloco deixa a porta aberta para dar apoio parlamentar se o PS precisar, seja uma solução de estabilidade, seja uma negociação todos os anos.

“O PS tem todas as condições para formar governo e se não tiver maioria absoluta e se precisar de apoio parlamentar tem duas opções: procurar uma solução de estabilidade, que assuma a continuidade da reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura, e isso deve estar refletido no programa de Governo que vier a apresentar, ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento“, diz Catarina Martins, em declarações transmitidas pelas televisões.

“O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade, e se a primeira [opção] não se realizar, estaremos disponíveis para uma negociação caso a caso“, completa a líder bloquista. No entanto, Catarina Martins ressalva que os compromissos do partido se mantêm, como a recuperação do controlo público dos CTT.

A líder bloquista sublinhou também o resultado negativo para o PSD e o CDS. “A direta sofreu uma derrota histórica e estes quatro anos em que trabalhámos para derrotar o programa da direita provam como tínhamos razão quando dissemos que estava na altura de fazer uma mudança no país”, reitera.

Apesar de o Bloco ver a sua posição reforçada, o partido perdeu peso político, por já não ser indispensável para uma solução parlamentar, já que o PS, desta vez, vence as eleições e poderá necessitar apenas de uma força política para ter maioria absoluta. O Bloco perdeu também o deputado na Madeira, depois de nas eleições regionais não ter conseguido nenhum mandato.

(Notícia atualizada às 22h50)