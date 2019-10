A Soauto, o braço de retalho automóvel da SIVA, empresa que foi vendida à Porsche Holding Salzburg por um euro, vai voltar a investir nos próximos três anos. A garantia foi dada pelo novo managing diretor da Soauto, Mario de Martino, que fará equipa com José Duarte, apontando para uma soma de mais de 20 milhões de euros.

“Queremos fazer um investimento de mais de 20 milhões de euros em três anos”, com foco em Lisboa e no Porto, anunciou De Martino na apresentação da estratégia da SIVA e da Soauto, depois da compra pela empresa austríaca. Esse investimento será feito na rede, procurando potencias as vendas das marcas que são representadas no mercado nacional: VW, Audi e Skoda.

“Estávamos limitados na nossa capacidade para investir nas marcas”, lembrou Pedro de Almeida, managing diretor da SIVA, remetendo para os últimos anos em que a empresa esteve nas mãos de Pereira Coutinho. Agora, essa limitação acaba, havendo margem para voltar a investir no negócio, procurando ajudar a SIVA a recuperar as vendas perdidas nos últimos anos.

“Queremos voltar a atingir a meta dos 30 mil veículos vendidos”, disse a Viktoria Kaufmann-Rieger, a outra managing diretor da SIVA. Ainda não há, no entanto, um plano concreto de futuro, podendo essa meta ser alcançada em 2021 ou 2022.

“Queremos desafiar os nossos concorrentes, voltando a ser o número três” no mercado automóvel nacional, acrescentou a nova responsável da SIVA no mercado nacional.

Pedro Almeida admite que para chegar a esse patamar a SIVA precisará das empresas, que “representam 40% do mercado”. E o rent a car, que representa 23% a 25% do mercado? “É um negócio que envolve risco”, isto porque “90% [dos automóveis] são recomprados passado um ano”.

A “visão que temos para o rent a car... vamos entrar nesse mercado de forma controlada. Não queremos fazer um maior volume de rent a car para além do que acreditamos que a nossa rede consegue vender. Grande poderio das nossas marcar é o valor residual, por isso temos de o potenciar”, rematou Pedro Almeida.