Astrologia e mercados financeiros são duas coisas que não se juntam? Nesta app norte-americana. sim. São apresentadas ações para investir consoante o signo astrológico. Só é preciso dizer o primeiro nome, data de nascimento e experiência de investimento e terá um portefólio de títulos de empresas.

Chamada de Bull & Moon, a app foi criada pela empresa MSCHF, uma agência criativa, adianta o The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês). A empresa diz que criou um algoritmo legítimo de astrologia financeira, que recomenda um portfólio ideal de seis ações personalizadas para o seu signo astrológico, além de compatibilidade com milhares de empresas.

A MSCHF esteve por detrás de projetos como um jogo no Slack onde se podia ganhar dinheiro real, que foi eventualmente banido pela plataforma de colaboração para empresas, bem como o Netflix Hangouts, que permite ver uma série no trabalho ao fazer com que pareça que é uma chamada de vídeo.

De acordo com o diretor de comércio da MSCHF, já há pessoas a utilizar a app para fazer investimentos. No entanto, um editorial da Forbes (acesso livre, conteúdo em inglês), alerta para que a Bull & Moon “não deve ser considerada nada além de uma aplicação para entretenimento”, alertando os utilizadores para os riscos associados ao investimento no mercado acionista sem aconselhamento profissional.