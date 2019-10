Na nova loja do Pingo Doce, em Carcavelos, não se pode usar dinheiro. A marca da Jerónimo Martins lançou um conceito que permite aos clientes entrar no espaço, tirar os produtos das estantes e sair por um canal, sendo o pagamento feito através de uma app para o telemóvel.

O Pingo Doce & Go, a nova “loja laboratório” da marca, é um estabelecimento com produtos focados nas necessidades dos mais jovens. Também vai servir à retalhista para “testar novas soluções tecnológicas”, num setor em crescente digitalização. Neste momento, só dispositivos Android com tecnologia NFC podem ser usados para fazer check out. Para quem tem iPhone, há um cartão físico que serve de alternativa.

Os utilizadores vão poder registar-se na aplicação e fazer log in à entrada da loja. Depois, podem ir adicionando os produtos a um cesto virtual, fazendo scan dos códigos QR disponíveis nas prateleiras com a câmara do aparelho. À saída, basta tocar com o telemóvel num leitor e o valor da compra é debitado no cartão bancário do cliente. Em caso de problemas ou dúvidas, poderão recorrer aos funcionários do Pingo Doce. A empresa promete empregar cerca de 20 pessoas.

Esta nova loja é uma aproximação distante do conceito Amazon Go, um tipo de loja física da cadeia norte-americana, que permite entrar e sair da loja “sem pagar”, porque os produtos são automaticamente reconhecidos e o débito é feito de forma automática. No entanto, a solução da Amazon recorre a câmaras inteligentes no topo das lojas para reconhecer que produtos são retirados das estantes pelos clientes, enquanto a alternativa do Pingo Doce recorre à tecnologia já massificada dos códigos QR.









À entrada da loja inteligente, que fica situada no novo campus da Nova SBE, a Jerónimo Martins instalou também um novo conceito de vending machine para satisfazer as necessidades dos estudantes nos horários em que a loja não está aberta. Os utilizadores vão poder usar a aplicação para desbloquear a porta da máquina, retirar os produtos de que precisam e, quando fecham a porta, o pagamento é processado.

Estes dois novos conceitos do Pingo Doce foram desenvolvidos pela Jerónimo Martins em conjunto com a Forcom, a Reckon, a TrueWind e a OutSystems. A empresa não especificou o valor do investimento, mas indicou ter estado a desenvolver os conceitos durante “mais de um ano e meio”.