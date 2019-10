Depois de terem sido conhecidos os números desanimadores da atividade industrial e da criação de emprego, os investidores estão agora expectantes quanto aos dados do setor dos serviços. Na penúltima sessão da semana, Wall Street está, assim, à beira da linha de água, com o peso da guerra comercial sobre a economia norte-americana a tornar-se cada vez mais evidente.

O índice de referência, o S&P 500, está a desvalorizar 0,08% para 2.885,24 pontos. Igual tendência está a ser registada pelo industrial Dow Jones, que está a recuar 0,21% para 26.024,94 pontos. Já o tecnológico Nasdaq está preso na linha de água.

De acordo com a Reuters, os investidores estão expectantes quanto aos dados relativos aos serviços norte-americanos, depois de terem ficado preocupados com os números relativos à atividade industrial e à criação de emprego.

“Se a contração no setor industrial se traduzir no enfraquecimento do bem maior setor dos serviços, então será o momento para ficarmos seriamente preocupados“, sublinha Hussein Sayed, da FXTM, citado pela agência de notícias referida.

De acordo com o departamento do trabalho norte-americano, as empresas dos Estados Unidos geraram, em agosto, menos emprego do que estava previsto. “As empresas estão mais cautelosas nas contratações”, foi sublinhado na nota conhecida na quarta-feira, que referia ainda que as empresas mais pequenas estão “especialmente hesitantes”.

Além deste dado desanimador, na terça-feira, o instituto que mede o pulso à saúde fabril dos EUA já tinha adiantado que a atividade industrial norte-americana está em mínimos de dez anos. O indicador de atividade industrial do país caiu para 47,8 pontos, um mínimo desde 2009, depois de em agosto já ter caído para abaixo da marca dos 50 pontos, nível que separa a contração da expansão. Estes resultados confirmam que a economia norte-americana já está a sofrer com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e deixam os investidores pouco confiantes na capacidade da economia crescer com força.

A propósito, os Estados Unidos anunciaram, esta quinta-feira, que vão impor tarifas punitivas a produtos da União Europeia, incluindo aeronaves, a partir de 18 de outubro. O Governo norte-americano tenciona impor tarifas adicionais de 10% a aeronaves dos países da União Europeia e 25% sobre “outros produtos”.

Na sessão desta quinta-feira, há a destacar ainda os títulos da PepsiCo, que valorizaram 2,10% para 136,75 dólares, depois de a gigante ter apresentado resultados melhores do que os esperados, no terceiro trimestre do ano. Em sentido inverso, os títulos da Tesla caem 5,62% para 229,47 dólares. Isto porque as produção da fabricante automóvel de Elon Musk ter ficado abaixo das expectativas dos analistas.