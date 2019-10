Numa altura em que o Brexit atingiu um impasse, Boris Johnson vai pedir ao Parlamento britânico para avançar para eleições antecipadas a 12 de dezembro, adianta a BBC (acesso livre, conteúdo em inglês). A saída do Reino Unido da União Europeia deverá ser adiada, o que dará tempo para se realizarem eleições.

Os líderes europeus concordam com a necessidade de conceder uma extensão do Brexit, mas ainda não está decidido por quanto tempo. Se for até 31 de janeiro de 2020, a data pedida pelo Governo britânico, Boris Johnson irá pedir ao Parlamento, na próxima semana, para fazer eleições antecipadas antes do Natal. O plano será submeter a proposta na segunda-feira, para ser votada terça.

Se se fizerem eleições na data proposta pelo primeiro-ministro britânico, o Parlamento terá de ser “dissolvido”, para permitir aos candidatos fazer campanha, a 6 de novembro. Se a oposição, o partido trabalhista, concordar com a eleição, o Governo diz que vai tentar aprovar o acordo antes desta data.

“Se eles realmente querem mais tempo para estudar este excelente negócio, eles podem obtê-lo – mas precisam de concordar com uma eleição geral a 12 de dezembro“, disse Boris Johnson à BBC. O Parlamento chumbou a calendarização da lei do Brexit proposta pelo Governo britânico, com os deputados a defender que não tinham tempo suficiente para analisar o texto.

No Reino Unido, para convocar uma nova ida às urnas, é necessária uma maioria de dois terços no Parlamento. Questionado sobre o que faria se os trabalhistas se recusassem a votar para avançar para eleições, o primeiro-ministro britânico reiterou que fariam campanha todos os dias para “libertar” a população de estar “sujeita a um Parlamento que perdesse a sua utilidade”.

(Notícia atualizada às 17h35)