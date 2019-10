Novo acordo do Brexit pode nem ser votado hoje

Boris Johnson está a discutir, este sábado, no Parlamento britânico o novo acordo para o Brexit negociado entre Londres e Bruxelas, mas não é certo que o documento em causa chegue a ser votado. Isto porque está em cima da mesa uma emenda que suspende a aprovação do acordo até que toda a legislação necessária esteja preparada. A imprensa britânica adianta mesmo que, se tal emenda for aprovada, o Governo nem sujeitará o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia a votos.

Esta manhã, Boris Johnson apelou à aprovação do novo acordo, considerando que “é urgente seguir em frente para construir um novo relacionamento” com o bloco comunitário com base nestes novos termos. “Agora está na altura de esta grande Câmara dos Comuns se unir e unir o país”, afirmou o primeiro-ministro britânico, no início da sessão extraordinária deste sábado.

Boris Johnson precisa dos votos favoráveis de 320 deputados para conseguir a aprovação deste acordo, o que se está a revelar tarefa complicada. O Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), uma das peças chave da equação (já que a questão da fronteira das Irlandas foi um dos maiores entraves nas negociações), revelou que se irá opor ao acordo.

E a maioria da oposição também não vai alinhar com Johnson. O Partido Nacional Escocês, o Partido do País de Gales, o partido dos Verdes e o Change UK, que juntos têm 45 deputados, deverão votar contra o acordo. Os líderes dos liberais democratas e dos trabalhistas, Jo Swinson e Jeremy Corbyn, sinalizaram ambos que não vão apoiar o acordo proposto, mas entre os deputados destes partidos poderá haver surpresas.

Por sua vez, os conservadores nem têm maioria (contando apenas com 288 deputados), nem todos são um ‘sim’ assegurado.

A agravar as tensões, está uma emenda apresentada pelo ex-deputado conservador Oliver Letwin, que suspende a aprovação do acordo até que toda a legislação necessária para que seja aplicado esteja aprovada (o que não é possível concretizar este sábado). Tal medida serve para impedir os eurocéticos de forçar uma saída sem acordo a 31 de outubro, o que seria tecnicamente possível se se aprovasse agora um acordo, mas depois se bloqueasse toda a legislação subsequente.

Se a emenda de Letwin singrar, Boris Johnson teria de pedir à União Europeia um novo adiamento do Brexit — coisa a que o primeiro-ministro britânico sempre se opôs –, uma vez que, no mês passado, os deputados britânicos aprovaram uma lei que determinava que, se não houvesse acordo até este sábado, o primeiro-ministro tem de pedir um adiamento da saída por três meses. Outra solução passaria por uma “maratona parlamentar” para aprovar toda a legislação necessária até 31 de outubro.

Nesse sentido, o ministro do Brexit, Stephen Barclay, pediu, este sábado, a retirada da emenda em questão, defendendo que a sua aprovação “tornaria a votação [deste sábado] irrelevante”. E mais adiamentos “horrorizariam a opinião pública”, disse perante os deputados britânicos. Oliver Letwin não parece, contudo, disposto a satisfazer esse pedido e há mesmos deputados — nomeadamente do Partido Trabalhista — mais inclinados a dar “luz verde” a esta proposta, do que àquela trazida por Boris Johnson.

(Notícia em atualização)