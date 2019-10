Hoje nas notícias: Orçamento do Estado, Brisa e CDS

O último dia da semana começa com a notícia de que está à venda 80% do capital da Brisa, numa operação que deverá ficar concluída no verão do próximo ano. Destaque ainda para a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que deverá ser entregue por António Costa na semana antes do Natal. Ainda nas notícias está o possível despedimento de funcionários do CDS, face a dificuldades financeiras do partido.

José de Mello e Arcus põem à venda 80% da Brisa

A maioria do capital da Brisa está à venda. O Grupo José de Mello e a Arcus colocaram no mercado, cada um, 40% dos direitos de voto na empresa, sendo que a empresa de José de Mello ficará com cerca de 20% dos direitos de voto e vai trabalhar com os novos acionistas, enquanto o fundo sai mesmo do capital. Os potenciais interessados já começaram a ser contactados pelos bancos e a operação deverá ficar concluída até final do primeiro semestre do próximo ano.

Orçamento 2020 deve ser entregue na semana antes do Natal

O Governo de António Costa deverá entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na semana anterior ao Natal, entre 16 e 20 de dezembro, adiantou uma fonte governamental. Segundo a lei, quando um Governo toma posse depois de 15 de outubro, tem 90 dias para fazer chegar o documento aos deputados. O PS tinha, assim, até 25 de janeiro, mas o plano é entregá-lo mais cedo.

CDS despede funcionários e poderá encerrar instalações

O CDS está a atravessar um período de dificuldades financeiras, com dívidas a aproximarem-se dos dois milhões de euros, o que deverá ditar as primeiras rescisões na sede nacional e no apoio ao grupo parlamentar dos centristas. Face a este endividamento, o partido vai despedir vários funcionários e várias estruturas locais poderão mesmo encerrar as instalações que tem arrendadas atualmente.

Bruxelas diz que Portugal vai triplicar verbas que recebeu do Plano Juncker

A Comissão Europeia estima que Portugal venha a ser o terceiro país da União Europeia que mais financiamento consegue gerar com o Plano Juncker. O país recebeu mais de 2,7 mil milhões de euros, mas somando a participação das empresas, a economia portuguesa deverá gerar investimentos no valor de 9,8 mil milhões de euros. É o triplo do dinheiro europeu injetado e que corresponde a 21,5 euros de valor acrescentado por cada euro do Plano Juncker.

Ministro desautoriza Proteção Civil e manda pagar dívidas aos bombeiros

Já há alguns dias que a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) dizia ser “um total desrespeito” o facto de a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não pagar aos operacionais as comparticipações financeiras de setembro, e do mesmo se queixava a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). Agora, o Ministério da Administração Interna decidiu resolver esta situação e ordenou o pagamento das dívidas que existiam para com os bombeiros.

