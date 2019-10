A Bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em alta pelo terceiro dia consecutivo, ligeiramente acima do valor com que iniciou a sessão, impulsionada pelo bom desempenho da Galp, mas também da NOS e da EDP Renovável.

O PSI fechou a valorizar 0,16%, depois de ter iniciado o dia com uma valorização de 0,13%. A Galp Energia foi quem deu o mote, fechando a valorizar 0,96%, acompanhada pela EDP Renováveis, que fechou com ganhos de 0,30% depois de a empresa liderada por Manso Neto ter revelado que, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu um contrato de aquisição de energia a 15 anos para a venda da energia produzida por um parque solar de 200 MW na Califórnia, nos EUA.

A NOS e a Altri foram as ações que mais valorizaram na última sessão da semana, valorizando 1,53% e 1,19%, num dia em que que outros dois pesos pesados — EDP e BCP — fecharam com perdas.

Na Europa, os maiores índices das principais bolsas europeias também fecharam com ganhos ligeiros, muito perto dos ganhos conseguidos na praça lisboeta, com exceção da Bolsa de Paris, que fechou com ganhos de 0,6%, e do principal índice da praça londrina, que fechou com perdas num dia em que se manteve a incerteza sobre o adiamento da data do Brexit e se haverá, ou não, eleições antecipadas no Reino Unido.