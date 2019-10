O verde predomina na bolsa de Lisboa, na primeira sessão da semana. Impulsionado pelas cotadas mais expostas ao exterior, bem como pelo BCP — que reage às contas da unidade na Polónia –, o PSI-20 abriu a ganhar 0,20% para 5.100,22 pontos. Negoceia, no entanto, com volatilidade e entre ganhos e perdas ligeiros.

O BCP abriu a sessão no verde (tendo desacelerado depois as valorizações), após o Bank Millennium (de que o português é o maior acionista) anunciar lucros acima do esperado: 46,6 milhões de euros no terceiro trimestre do ano.

Se a unidade polaca reagiu como seria de esperar — com ganhos superiores a 2% em bolsa — e assim se manteve, o mesmo não aconteceu com o banco liderado por Miguel Maya. Menos de uma hora após a abertura da bolsa, negociava a desvalorizar mais de 1% para 0,2009 euros.

BCP não aguentou ganhos do início da sessão

Assim, são as cotadas do setor do papel e da pasta de papel que se destacam pela positiva. A Altri ganha 1% para 5,56 euros por ação, enquanto a Navigator sobe 0,8% e a Semapa valoriza 0,16%. Também a Corticeira Amorim, a Mota-Engil e a Jerónimo Martins impulsionam o índice.

Na energia, a tendência é mista. A Galp Energia avança 0,5% para 14,33 euros, num dia em que o preço do petróleo segue em ligeira queda. A EDP Renováveis sobe 0,40%, enquanto a EDP é a cotada cai 0,7% para 3,60 euros por ação.

Os analistas do BPI lembram que, por toda a Europa, “a época de resultados continuará a ser a protagonista durante a sessão”, que abriu na linha de água. Além das contas, no fim de semana a Bloomberg avançou que a empresa de luxo francesa, Louis Vuitton, ofereceu 14,5 mil milhões de euros para comprar a empresa de joalharia de luxo Tiffany & Co. O negócio ainda não está confirmado, mas ambas sobem quase 1% em bolsa.

