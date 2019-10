Depois de o Parlamento chumbar as eleições antecipadas pedidas por Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido vai avançar com um “Plano B” esta terça-feira para levar os britânicos às urnas antes do Natal. Os trabalhistas, partido da oposição, decidiu apoiar eleições em dezembro, o que deverá viabilizar as eleições antecipadas.

“Sempre disse que estamos prontos para uma eleição e que o nosso apoio está dependente de o Brexit sem acordo estar fora de questão. Ouvimos agora da União Europeia que a extensão do artigo 50 até 31 de janeiro foi confirmada. Portanto, nos próximos três meses, a condição de eliminar a possibilidade de um Brexit sem acordo foi cumprida“, lê-se no comunicado de Jeremy Corbyn, citado pelo The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

A extensão concedida pela União Europeia foi de três meses, até 31 de janeiro de 2020, dando assim tempo para realizar as eleições e tentar aprovar o acordo do Brexit. “Vamos agora lançar a campanha mais ambiciosa e radical de mudanças reais que nosso país já viu“, conclui o líder trabalhista, no comunicado.

A decisão de viabilizar as eleições está assim tomada. Resta saber a data, já que a proposta de Boris Johnson era de realizar as eleições a 12 de dezembro, mas dois partidos britânicos propuseram que a ida às urnas fosse a 9 de dezembro. Esta tarde os deputados britânicos irão debater a nova proposta, sendo que poderão ser apresentadas várias emendas.

(Notícia atualizada às 11h30)