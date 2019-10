ERC dá luz verde à compra da Media Capital pela Cofina

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) “deliberou não se opor” à compra da Media Capital pela Cofina. Este era visto como um passo determinante no negócio que vai juntar a dona do Correio da Manhã e da CMTV com a dona da TVI.

“O Conselho Regulador da ERC deliberou não se opor à operação de concentração da Cofina e Media Capital, sem prejuízo das ressalvas enunciadas na respetiva deliberação, por não se concluir que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC aí acautelar”, informou a entidade num comunicado. Desconhecem-se as “ressalvas” bem como o teor completo do parecer.

Apesar de a Autoridade da Concorrência (AdC) ainda ter a palavra final, a decisão da ERC deixa livre o caminho para a concretização do negócio, uma vez que, por não se tratar de uma integração vertical, não se prevê a existência de entraves à compra por parte do regulador da concorrência, como já aqui foi explicado pelo ECO.

A ERC já remeteu o parecer à AdC, o que permitirá ao dossiê retomar os trâmites nesta entidade. Ora, o ECO sabe que a AdC não tenciona abrir uma investigação aprofundada ao negócio — o que iria estender o prazo que o regulador tem para avaliar a operação –, pelo que a “luz verde” final poderá chegar nos próximos dias ou semanas.

A Cofina vai comprar a Media Capital à Prisa a um enterprise value de 255 milhões de euros e deverá, após aprovada a operação, proceder com um aumento de capital no valor de 85 milhões de euros, no qual se espera a participação do empresário Mário Ferreira e os espanhóis do Abanca.

(Notícia atualizada pela última vez às 20h47)