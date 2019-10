Eventos corporativos by Vantagem+

É nesta premissa que a Vantagem+ suporta um departamento de eventos corporativos, que tem por base organizar: seminários, workshops, cursos inter empresas ministrados, por oradores certificados e com uma experiência profissional prática e diária reconhecidos nacional e internacionalmente.

Realizados nos centros de formação da Vantagem+, calendarizados e previamente planeados, esta modalidade tem o objectivo que o participante possa conhecer realidades de outras empresas, promovendo o enriquecimento e troca de experiências entre profissionais das mais diversas áreas.

Com vista a fomentar o networking entre empresas e colaboradores, a Vantagem+ conjuga na sua oferta, temas actuais e pertinentes da actualidade corporativa, que ao longo de 27 anos de experiencia, reúnem todas as condições para que os participantes o consigam aplicar no seu dia-a-dia e nas suas funções enquanto colaboradores.

Por exemplo, são lançados vários temas de áreas diferentes, tudo com vista a melhorar e aprofundar os conhecimentos do participante. Workshops em Recrutamento & Selecção, Seminários de Vendas & Negociação, Cursos de Planeamento e Gestão Orçamental, são alguns dos eventos que a Vantagem+ tem realizado. Assim como a apresentação de diversos oradores de renome mundial, como Marshall Gosdsmith, Ram Charan ou Dave Ulrich.

A grande maioria das vezes estes eventos servem não só para aprofundar conhecimentos mas também servem para simplesmente sair do quotidiano profissional; as empresas poderão oferecer estes seminários aos seus colaboradores para que estes se mantenham motivados inclusive open-minded para outras realidades profissionais.

Estes acontecimentos têm vindo a tornar-se uma ferramenta importante, de crescimento e convívio profissional, permitindo ao colaboradores das várias organizações conectarem-se, ajustarem-se às suas necessidades, permitindo que adoptem novas estratégias seja a nível do seu produto quer seja a nível dos seus serviços.

Estas sessões interactivas são desenvolvidas em formato 360º sobre um determinado tema ou metodologia de modo a que seja facilmente aplicado no dia-a-dia destes profissionais.

Ana Silva

Directora

Departamento de Eventos Corporativos