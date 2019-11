Juros dos depósitos em novo mínimo. Banca já só paga 0,09%

A cada mês que passa rentabilizar poupanças através dos depósitos torna-se num exercício mais difícil. Em setembro, as novas aplicações em depósitos a prazo foram remuneradas a uma taxa média de 0,09%. Trata-se de um novo mínimo histórico.

De acordo com estatísticas do Banco Central Europeu (BCE), os bancos cortaram a remuneração média dos novos depósitos a prazo dos 0,10% que vigoraram em agosto, para uma taxa de juro média de 0,9%, em setembro.

Esse valor é o mais baixo do histórico da entidade responsável pela política monetária da Zona Euro, cujo início remonta a janeiro de 2000. Ou seja, há quase 20 anos.

Juros dos depósitos em Portugal face à Zona Euro

Fonte: BCE

Tal enquadra-se num contexto em que os juros de referência da Zona Euro estão em mínimos históricos, rumo que tem sido acompanhado pelas Euribor, que permanecem em níveis negativos. Nesse cenário, a banca não tem qualquer incentivo a remunerar as aplicações a prazo, porque em termos práticos significa perderem dinheiro, com reflexo negativo nas suas margens financeiras.

E tudo aponta para que esse quadro não se altere nem tão cedo. Na última reunião do conselho de governadores do BCE, a entidade responsável pela política monetária da Zona Euro disse esperar que “as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2%”.

Os números da inflação na Zona Euro ainda estão muito longe desta fasquia. Os últimos dados do Eurostat mostram que, em setembro, a inflação homóloga no espaço do euro se fixou nos 0,8%.

Portugal com segunda taxa mais baixa. Só Espanha e Irlanda pagam menos

A dificuldade em remunerar as poupanças com depósitos não é uma realidade exclusiva das famílias portuguesas. A taxa de juro média de 0,09% de Portugal compara com os 0,32% pagos, em média, na Zona Euro. Esta é também a taxa média mais baixa de sempre no espaço do Euro.

Contudo, Portugal faz parte dos países que pior comparam face a este valor. Há apenas dois países da Zona Euro onde os depósitos a prazo oferecem remunerações mais baixas. Especificamente, Espanha e Irlanda, onde a taxa de juro média das novas aplicações em depósitos se situou em 0,04%, em setembro.

No lado oposto, a Holanda mantém-se como o país mais generoso, com a banca a oferecer um juro médio de 1,26% em setembro.