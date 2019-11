Caravela lança seguro ciber especialmente dirigido a PME

A Caravela vai apresentar na Web Summit o novo seguro Caravela Ciber, desenhado em conjunto com a empresa tecnológica Multicert, para oferecer “uma proteção completa a riscos cibernéticos de Pequenas e Médias Empresas (PME)”. O novo seguro inclui a possibilidade dos clientes acederem a serviços especializados de apoio técnico para a prevenção, defesa e reparação de danos.

O seguro da Caravela, afirma a Multicert em comunicado, “é uma inovação no setor, juntando duas organizações especializadas em seguros e tecnologia, englobando uma forte componente de serviço, que inclui áreas de apoio ao cliente, intervenção atempada e análise forense”.

O produto dispõe de coberturas flexíveis e adaptadas à dimensão de cada empresa, incluindo a responsabilidade civil relativa a dados de terceiros, defesa jurídica e pagamento de cauções judiciais, extorsão cibernética, gastos de notificação e de assistência em matéria de privacidade, despesas de restituição de reputação, serviços de informática forense, gastos de restauro e reposição de dados e software e desinfeção de vírus e restauro do sistema.

Segundo Paulo Cruz, diretor de Marketing e Inovação Digital da Caravela Seguros, “o cibercrime é uma ameaça potencial para qualquer empresa e o Caravela Ciber vem dar resposta a estes desafios colocados pela transformação digital, aliando um seguro de coberturas abrangentes para riscos cibernéticos a um serviço especializado que reforça a prevenção e defesa de sistemas dos nossos clientes e intervém em caso de sinistros para uma rápida reparação de danos“.

“Os ataques cibernéticos são uma realidade com que que as empresas têm de lidar e este panorama só tem tendência para se agravar no futuro. É fundamental que as empresas encontrem um parceiro que tenha os recursos que lhe permitam responder e reparar rapidamente os danos, de modo a não perderem informação crítica e a poderem retomar rapidamente as operações das suas empresas” diz Jorge Alcobia, CEO da Multicert, empresa portuguesa de Certificação e Segurança Digital, com projetos em mais de 20 países nas áreas da cibersegurança, soluções de identificação eletrónica, gestão de informação, identidade digital e soluções de voto Eletrónico.

A assistência especializada dos técnicos da Multicert, disponibilizada pelo seguro Caravela Ciber, é assegurada de modo permanente. A intervenção inclui as áreas da monitorização, deteção de intrusão e gestão de incidentes, identificação do risco para a organização, avaliação de logs e endpoints centralizados de firewall, anti-virus, proxy, email e active directory.

A Caravela Seguros é focada em clientes Particulares e nas Pequenas e Médias Empresas, com oferta especializada no ramo Não Vida. Tem disponibilidade permanente por meios digitais e telefónicos na gestão de seguros e de sinistros e possui ainda uma rede de mediadores de Seguros, habilitados a representar a companhia.

Com Luis Cervantes como presidente e CEO, a Caravela tem novo parceiro desde julho, quando o Toscafund tomou 48% do capital, sendo o Caravela Ciber o primeiro produto anunciado pela seguradora desde então.