Employee Experience – Em busca da felicidade

As pessoas são a peça-chave do sucesso das empresas, sendo fundamental garantir que são criadas condições essenciais para que não ocorram perdas inesperadas e necessidade de novos investimentos não previstos. A capacidade de atração e retenção de talento nunca teve um papel tão decisivo para as Organizações. A implementação de uma estratégica de retenção de pessoas, é actualmente um investimento essencial, que para além de minimizar situações de risco e promover a construção de equipas de elevada performance, posiciona e distingue as empresas num mercado concorrente e cada vez mais desafiante.

A transformação das Organizações com vista a garantir uma experiência positiva aos colaboradores tem sucedido em diferentes dimensões: seja no ambiente físico, através de espaços acolhedores e estimulantes que potenciam o desempenho, a concentração, a produtividade, a criatividade ou o bem-estar; seja na cultura organizacional, diretamente relacionada com o sentimento de pertença e bem-estar que os colaboradores nutrem em relação à empresa que representam – sendo esta é uma dimensão mais emocional e mais difícil de manipular ou simular.

Estes desafios fazem da Employee Experience uma necessidade imperativamente presente nas empresas, nomeadamente naquelas em que a captação de talento é essencial, num mercado competitivo e em alguns casos com escassez de competências. A empolyee experience não é mais do que o ciclo de vida do Colaborador na Organização e a experiência que esta proporciona, desde o seu primeiro dia até ao último. Uma experiência mais positiva é uma vantagem competitiva para assegurar a retenção.

Nos últimos anos têm surgido mudanças nas empresas com a abertura de espaço para os estudos sobre a felicidade, e principalmente sobre a felicidade no trabalho. Este é um movimento que as empresas cada vez mais tornam público e que tem vindo a crescer exponencialmente, com a crença de que a felicidade tem um impacto direto na produtividade e retenção. Há claramente uma tendência para a implementação de estratégias que potenciem a motivação e o engagement, com vista a promover a felicidade das pessoas nas e para com as empresas, e por sua vez a retenção.

Contudo, uma reflexão mais profunda sobre estes temas leva muitas vezes a questionar a forma genérica como as organizações ainda olham para as suas pessoas – criam políticas globais que acabam por não corresponder às reais necessidades. É a felicidade um estado que se atinge de forma global numa empresa? Consegue a empolyee experience detetar necessidades individuais ao longo da jornada do colaborador e actuar atempadamente?

A felicidade é subjectiva – o que faz feliz o colaborador A pode não fazer feliz o colaborador B. As empresas criam programas de felicidade, mobilidade, benefícios, escritórios atraentes, actividades de team building, experiências diferenciadoras, mas muitas vezes um feedback oportuno ou uma atenção especial na altura certa podem ter um valor e impacto superior a iniciativas estratégicas e estruturadas, e obviamente um custo muito menor.

É fundamental que as empresas invistam no employee experience sem esquecer a necessidade das oportunidades de crescimento, autonomia, reconhecimento, acompanhamento e de criar relacionamentos positivos, mostrando atenção e cuidado perante as necessidades e preocupações pessoais, pois são eles que criam um sentimento de valorização individual que transformam os colaboradores em verdadeiros entusiastas e embaixadores da sua empresa.

Investir nas pessoas é essencial, assim como estimular a produtividade, mas o verdadeiro factor diferenciador está em humanizar os processos, a estratégia e a relação, nomeadamente naquelas pessoas que têm responsabilidade de gerir equipas – em estar atento aos sinais e às necessidades das pessoas que lideram – Estimular uma melhor employee experience é promover a felicidade.