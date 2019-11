A Fundação Calouste Gulbenkian concluiu o processo de venda da Partex à PTTEP, uma empresa tailandesa, cotada em Bolsa, que integra os índices Dow Jones Sustainability. Negócio rendeu 622 milhões de dólares, cerca de 555 milhões de euros.

Este anúncio fecha em definitivo o processo de alienação da Partex à PTT Exploration and Production (PTTEP), empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo, mais de quatro meses após a assinatura do contrato de compra e venda.

“Depois do acordo de venda, assinado a 17 de junho deste ano, e obtidas todas as autorizações necessárias, foram hoje assinados os documentos finais que permitem a esta prestigiada empresa tailandesa de exploração e produção de petróleo assumir o controlo da Partex, valorizando a sua história, a elevada qualidade do seu portefólio e a solidez da sua gestão e dos seus colaboradores”, dá conta a Fundação Calouste Gulbenkian em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A mudança de mãos dos ativos do setor do petróleo detidos até agora pela fundação criada por Calouste Gulbenkian prevê a manutenção da gestão e os colaboradores da empresa, bem como o escritório em Lisboa e a marca Partex.

Relativamente a este negócio, o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, salienta “que permitirá o crescimento e expansão da Partex e a sua entrada num novo ciclo de desenvolvimento”.

Já o comprador opera desde 1985, tendo mais de 40 projetos petrolíferos em 15 países espalhados pelo mundo.

(Notícia em atualização)