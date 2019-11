O Santander comprou a fintech especializada em câmbio Ebury. No negócio, divulgado esta segunda-feira, o banco pagou 350 milhões de libras esterlinas (cerca de 400 milhões de euros) para controlar 50,1% da empresa britânica. O Santander refere que o investimento tem como objetivo reforçar a oferta a pequenas e médias empresas (PME).

“O investimento, que faz parte da estratégia digital do Santander para acelerar o crescimento através de novos empreendimentos, irá reforçar os seus serviços de comércio global e continuará consolidando a posição do Santander como banco preferencial para PME que já têm ou aspiram a ter relações comerciais a nível internacionalmente nos seus mercados na Europa e nas Américas, bem como posteriormente na Ásia”, anunciou o banco em comunicado.

Do total de investimento, 70 milhões de libras (80 milhões de euros) servirão para um aumento de capital através de novas ações primárias, para financiar a expansão da Ebury para novos mercados na América Latina e Ásia. O banco espera um retorno superior a 25% do capital investido em 2024.

Com sede no Reino Unido, a Ebury opera atualmente em 19 países e 140 moedas, sendo que tem crescido 40% ao ano nos últimos três anos. “A parceria fará com que a Ebury possa aperfeiçoar a sua proposta de valor com o suporte de uma instituição financeira líder”, acrescentou o Santander.