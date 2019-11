Médis junta mais um prémio de excelência

A Médis ganhou o prémio Marca de Excelência, depois de no início do ano já ter recebido os prémios de “Escolha do Consumidor” “Escolha Sénior” e “Marca de Confiança”.

A renovação da identidade visual, o lançamento do primeiro seguro de saúde específico de medicina dentária e inauguração de duas Clínicas Médis, foram realizações recentes da empresa.

Para Rita Travassos, Diretora de Marketing da Médis, “Esta distinção é o reconhecimento de um trabalho de equipa assente numa estratégia e num posicionamento, em que o foco principal são as pessoas”, concluindo que “proximidade e conveniência, qualidade no serviço, inovação e competitividade na Oferta”, são motivos distintivos da marca.

A distinção, promovida pela Superbrands – organização internacional e resulta de um estudo independente e certificado que premeia e promove as marcas. Segundo a organização do prémio as distinções são atribuídas através da avaliação de um painel de especialistas na Gestão de Marcas e de um grupo de consumidores que votam nas diferentes marcas com base em critérios de unidade, confiança, identificação, satisfação e notoriedade.