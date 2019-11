O que pedem o Bloco e o PCP para o Orçamento de 2020

António Costa fechou em menos de um mês o novo Executivo para os próximos quatro anos e viu o Programa de Governo passar pelo Parlamento apesar de ter um Governo de minoria. O documento que serve de roteiro para a legislatura precisa agora de ser concretizado através dos Orçamentos do Estado (OE). Para o de 2020 já começaram a chover pedidos dos partidos à esquerda do PS que admitem dar a mão ao Governo no OE.

Só com Bloco de Esquerda ou com PCP o Governo consegue a maioria parlamentar de que precisa para aprovar o Orçamento do Estado. Aos 108 deputados que tem, o PS soma, no primeiro caso, 19 e, no segundo, 12 (incluindo os dois deputados dos Verdes). Por isso, estes dois partidos em particular aproveitar o encerramento do debate do Programa de Governo para apresentar o seu caderno de encargos.

O que quer o Bloco de Esquerda:

Mais investimento. O Bloco considera que sem investimento não haverá resposta à emergência climática ou à crise da habitação. Os bloquistas consideram ainda que não há transportes sem investimento e que o acesso à saúde e à educação saem “abalados” pela falta de investimento, bem como a justiça.

serem aprovadas na Assembleia da República. Na habitação , o BE deixa um recado ao Governo. Para concretizar os objetivos que o Executivo traçou no seu programa eleitoral para esta área é preciso mais do que o Executivo prevê no documento. O Bloco fez as contas: são precisos 150 milhões de euros para garantir as “habitações condignas” que o Governo incluiu no Programa; “erradicar as carências habitacionais” significa um investimento de 375 milhões; um investimento de 1.500 milhões de euros anuais para garantir habitação às classes médias, através da reabilitação de 100 mil casas.

O que quer o PCP: