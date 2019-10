nos corredores da Assembleia, à entrada da porta para o grupo parlamentar do PSD, o líder laranja disse que o Programa de Governo é “um bocadinho pior” do que o programa eleitoral porque tem “concessões à esquerda”. Minutos depois, já dentro do plenário, Costa defendeu o Programa e mostrou vontade de continuar a contar com o apoio da esquerda parlamentar. Para o primeiro-ministro, a esquerda não é um incómodo. Pelo contrário: quer seguir o caminho iniciado em 2015 e rejeita acordos de Bloco Central. O objetivo de Costa é depois de virar a pagina da austeridade escrever a página da prosperidade.