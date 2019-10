Depois de uma legislatura marcada pelas Finanças e de uma campanha eleitoral apoiada nas contas certas, António Costa quer dar palco a outras apostas programáticas. E assim, em vez de Mário Centeno — um dos governantes mais presente no espaço mediático nos últimos quatro anos –, António Costa desvia os holofotes para João Matos Fernandes, Mariana Vieira da Silva e Pedro Siza Vieira.

A lista dos governantes que são chamados a intervir no debate do Programa de Governo, que acontece esta quarta e quinta-feira no Parlamento, foi revelada esta tarde por fonte oficial do Executivo.

Depois da abertura a cargo do chefe do Governo, para o período de debate foram escolhidos os três ministros coordenadores das áreas transversais do Governo, que são as alterações climáticas, a demografia, as desigualdades e a transição digital. Desta forma, “falarão os ministros do Ambiente, da Presidência e da Economia”.

O encerramento, que já ocorrerá na quinta-feira, ficará a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Assim, de todos os ministros de Estado — ao todo são quatro — apenas um não intervém no debate do Programa de Governo, o documento que serve de guião para as medidas e políticas a adotar nos quatro anos da legislatura.

Mário Centeno foi um dos ministros que mais participou nos debates mais relevantes na legislatura passada. Em 2015, foi o ministro das Finanças que fechou o debate do Programa de Governo, tendo falado sobre o impacto das medidas negociadas à esquerda para a formação do Governo. Em 2019, foi também Mário Centeno que fez o encerramento do debate do Estado da Nação, tendo deixado uma mensagem que acabou por ditar toda a campanha, ao apelar aos partidos que não entrassem em leilões eleitorais.

Durante a campanha assumiu protagonismo ao desafiar o líder do PSD para um debate sobre contas públicas e chegou a integrar uma sondagem sobre intenções de voto que o colocava lado a lado com os outros líderes partidários.

O Programa de Governo contém uma parte dedicada às contas públicas onde mantém na agenda do Executivo a redução da dívida pública, a criação de saldos primários e a contenção da despesa pública.