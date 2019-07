O chefe do Governo abre esta quarta-feira o último debate do Estado da Nação da legislatura que acontece três meses antes das eleições marcadas para 6 de outubro. O Governo chega ao Parlamento com um défice histórico, mas com os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com fragilidades que afetam o dia-a-dia da população.