Pedro Siza Vieira vai manter a pasta da Economia mas ganha peso político no Governo de António Costa ao surgir como número 2 na hierarquia do Executivo. Costa promove quatro ministros a ministro de Estado. Além de Siza, Mário Centeno, Augusto Santos Silva e Mariana Vieira da Silva são ministros de Estado.

No Governo atual, Costa tinha optado por ser não ter ministros de Estado. Mas no próximo, optou por ter quatro. Pedro Siza Vieira, que será ministro da Economia e da Transição Digital, assume assim um peso político reforçado — participando no núcleo duro do Governo e assumindo a condução do Conselho de Ministros na ausência de Costa.

Siza Vieira começou por ser ministro Adjunto do primeiro-ministro, tendo acumulado depois esta função com a pasta da Economia. Passa de sétimo da hierarquia para número dois. Nesta legislatura é de novo promovido, passando à frente de Augusto Santos Silva, que será de novo ministro dos Negócios Estrangeiros e que, apesar de ser o número 2 na anterior legislatura, fica agora sem esse lugar.

No entanto, também sobe a ministro da Estado. Mário Centeno, que com os resultados nas finanças públicas que foram a principal bandeira do PS nas legislativas, deu a vitória aos socialistas, é agora promovido também a ministro de Estado.

Mariana Vieira da Silva, uma das pessoas de maior confiança do primeiro-ministro, mantém a pasta da Presidência, perdendo a Modernização Administrativa que se junta à Administração Pública para formar um ministério. Mas sobe a ministra da Estado.

(Notícia atualizada às 19h26 com mais informação)